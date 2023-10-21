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Преступления Происшествия

Житель Тольятти погиб из-за бытового конфликта с собутыльником

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В квартире на ул. Чапаева местная жительница обнаружила труп брата и обратилась в полицию. Она рассказала, что когда уходила на работу, родственник выпивал с незнакомцем.

Вскоре правоохранители нашли собутыльника по следам его крови, оставшимся на месте происшествия. Им оказался ранее судимый мужчина. Его задержал экипаж ППС недалеко от места преступления. Задержанный признал вину и пояснил, что поссорился с собутыльников на бытовой почве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

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