Житель Тольятти погиб из-за бытового конфликта с собутыльником

В Тольятти задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В квартире на ул. Чапаева местная жительница обнаружила труп брата и обратилась в полицию. Она рассказала, что когда уходила на работу, родственник выпивал с незнакомцем.
Вскоре правоохранители нашли собутыльника по следам его крови, оставшимся на месте происшествия. Им оказался ранее судимый мужчина. Его задержал экипаж ППС недалеко от места преступления. Задержанный признал вину и пояснил, что поссорился с собутыльников на бытовой почве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".