Житель Тольятти погиб из-за бытового конфликта с собутыльником

В Тольятти задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В квартире на ул. Чапаева местная жительница обнаружила труп брата и обратилась в полицию. Она рассказала, что когда уходила на работу, родственник выпивал с незнакомцем.

Вскоре правоохранители нашли собутыльника по следам его крови, оставшимся на месте происшествия. Им оказался ранее судимый мужчина. Его задержал экипаж ППС недалеко от места преступления. Задержанный признал вину и пояснил, что поссорился с собутыльников на бытовой почве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").