Сельчанка из Самарской области украла у дочери заточный станок

В Красноармейском районе Самарской области задержали 43-летнюю местную жительницу по подозрению в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, женщина украла заточный станок из сарая у своей дочери. Подозреваемая вывезла его на велосипеде. Ущерб составил 2100 рублей.
Ранее сельчанку уже судили за кражу и неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ ("Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".