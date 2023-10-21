Сельчанка из Самарской области украла у дочери заточный станок

В Красноармейском районе Самарской области задержали 43-летнюю местную жительницу по подозрению в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, женщина украла заточный станок из сарая у своей дочери. Подозреваемая вывезла его на велосипеде. Ущерб составил 2100 рублей.

Ранее сельчанку уже судили за кражу и неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ ("Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию").