Самарские полицейские поймали пьяного угонщика

В Самаре полицейские задержали нетрезвого угонщика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
У жителя Красноглинского района пропала Daewoo Nexia, которая была припаркована во дворе дома в пос. Береза. Через несколько часов после обращения владельца машины сотрудники ДПС заметили автомобиль на улице. У находившегося за рулем 35-летнего мужчины были признаки опьянения. Он вел себя агрессивно и попытался скрыться.
В итоге подозреваемого все же задержали и возбудили в отношении него уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон") и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию"). Машину вернули владельцу.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".