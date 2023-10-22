Самарские полицейские поймали пьяного угонщика

В Самаре полицейские задержали нетрезвого угонщика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У жителя Красноглинского района пропала Daewoo Nexia, которая была припаркована во дворе дома в пос. Береза. Через несколько часов после обращения владельца машины сотрудники ДПС заметили автомобиль на улице. У находившегося за рулем 35-летнего мужчины были признаки опьянения. Он вел себя агрессивно и попытался скрыться.

В итоге подозреваемого все же задержали и возбудили в отношении него уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон") и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию"). Машину вернули владельцу.