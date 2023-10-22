Житель Самарской области обокрал односельчанина и поехал кутить

В Камышлинском районе Самарской области в отношении 53-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевший лишился 10 тыс. руб. после визита односельчанина. Самостоятельно разыскать подозреваемого у него не получилось.

Полицейские же нашли сельчанина. Он признался, что нашел деньги под скатертью дома у потерпевшего и забрал себе, а позже потратил на алкоголь, сигареты и поездку на такси.

Теперь мужчине, ранее судимому за угрозу убийством и нарушение ПДД, повлекшее тяжкие травмы, грозит до пяти лет лишения свободы.