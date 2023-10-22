Житель Самарской области обокрал односельчанина и поехал кутить

В Камышлинском районе Самарской области в отношении 53-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевший лишился 10 тыс. руб. после визита односельчанина. Самостоятельно разыскать подозреваемого у него не получилось.
Полицейские же нашли сельчанина. Он признался, что нашел деньги под скатертью дома у потерпевшего и забрал себе, а позже потратил на алкоголь, сигареты и поездку на такси.
Теперь мужчине, ранее судимому за угрозу убийством и нарушение ПДД, повлекшее тяжкие травмы, грозит до пяти лет лишения свободы.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".