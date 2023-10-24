Самарские полицейские ищут мужчину, обокравшего храм

В Самаре полицейские разыскивают мужчину, который обокрал храм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В храме на ул. Ново-Садовой злоумышленник повредил замок ящика с пожертвованиями и забрал из него деньги. Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, есть лобная залысина, носит усы и очки для зрения, был одет в куртку и черные штаны.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40, 200-13-37 или 102.