Самарские полицейские ищут мужчину, обокравшего храм

В Самаре полицейские разыскивают мужчину, который обокрал храм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В храме на ул. Ново-Садовой злоумышленник повредил замок ящика с пожертвованиями и забрал из него деньги. Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, есть лобная залысина, носит усы и очки для зрения, был одет в куртку и черные штаны.
Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40, 200-13-37 или 102.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".