В Самаре задержали подозреваемого в убийстве во время застолья

Самарские полицейские задержали 30-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Поздно вечером 22 октября возле дома в Острогорском проезде нашли труп 44-летнего мужчины.
По версии следствия, в одной из квартир дома произошел конфликт, подозреваемый ударил оппонента ножом, вытащил на улицу, бросил около подъезда и скрылся. Пострадавший погиб до приезда "скорой".
Подозреваемого задержали через несколько часов. Он признал вину и рассказал, что ему не понравилось поведение одного из гостей застолья, он сделал замечание, на которое оппонент отреагировал неадекватно.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".