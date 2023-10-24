В Самаре задержали подозреваемого в убийстве во время застолья

Самарские полицейские задержали 30-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Поздно вечером 22 октября возле дома в Острогорском проезде нашли труп 44-летнего мужчины.

По версии следствия, в одной из квартир дома произошел конфликт, подозреваемый ударил оппонента ножом, вытащил на улицу, бросил около подъезда и скрылся. Пострадавший погиб до приезда "скорой".

Подозреваемого задержали через несколько часов. Он признал вину и рассказал, что ему не понравилось поведение одного из гостей застолья, он сделал замечание, на которое оппонент отреагировал неадекватно.