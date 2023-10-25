Житель Самарской области вернул долг билетом банка приколов и пойдет под суд

В Приволжском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 34-летний местный житель задолжал деньги 69-летней женщине. Однажды он встретил ее на улице и отдал долг билетом банка приколов, похожим на пятитысячную купюру. Потерпевшая не смогла как следует разглядеть купюру и еще и отдала мошеннику сдачу - 4,4 тыс. рублей.

Получив деньги, мужчина пошел "праздновать". Когда сельчанина задержали, он признал вину и подтвердил, что осознанно отдал женщине ненастоящую купюру.