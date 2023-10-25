Житель Самарской области вернул долг билетом банка приколов и пойдет под суд

В Приволжском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 34-летний местный житель задолжал деньги 69-летней женщине. Однажды он встретил ее на улице и отдал долг билетом банка приколов, похожим на пятитысячную купюру. Потерпевшая не смогла как следует разглядеть купюру и еще и отдала мошеннику сдачу - 4,4 тыс. рублей.
Получив деньги, мужчина пошел "праздновать". Когда сельчанина задержали, он признал вину и подтвердил, что осознанно отдал женщине ненастоящую купюру.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".