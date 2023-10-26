В Самаре многодетная мать признана виновной в серии краж из магазинов

В полицию Промышленного района Самары обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что при проведении ревизии им обнаружена недостача товара.

Оперуполномоченные уголовного розыска осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На изъятых кадрах запечатлены несколько фактов краж различных товаров народного потребления. Сотрудники полиции увидели, что хищение совершает их давняя "знакомая".

По данным сотрудников полиции, 22-летняя женщина, ранее 23 раза судимая за имущественные преступления, систематически заходит в супермаркеты и, будучи уверенной, что за ее действиями никто не наблюдает, прячет продукты питания в сумку и под одежду. Впоследствии она реализовывает их случайным прохожим. Денежные средства мать четырех несовершеннолетних тратит по собственному усмотрению.

Задержанная по месту жительства признала вину в совершении противоправных деяний. Она раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием.

В настоящее время отделом дознания в отношении женщины возбуждены три уголовных дела, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.