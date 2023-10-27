Неравнодушные граждане сдали полиции сельчанина из Самарской области с маковой соломкой

В Приволжском районе Самарской области в отношении 26-летнего неоднократно судимого местного жителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители получили жалобу на мужчину. Полицейские пришли к нему домой и нашли около 35 г маковой соломки. Задержанный рассказал, что нарвал в поле дикорастущий мак и хотел использовать его для личного употребления.