Неравнодушные граждане сдали полиции сельчанина из Самарской области с маковой соломкой

В Приволжском районе Самарской области в отношении 26-летнего неоднократно судимого местного жителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители получили жалобу на мужчину. Полицейские пришли к нему домой и нашли около 35 г маковой соломки. Задержанный рассказал, что нарвал в поле дикорастущий мак и хотел использовать его для личного употребления.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".