Полицейская собака вычислила любителя конопли в Самарской области

В Чапаевске 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Во время рейда около кладбища правоохранители заметили мужчину с пакетом в руках, а служебная собака показала, что в пакете находятся наркотики. У мужчины изъяли 160 г конопли.
Задержанный пояснил, что нарвал растение на ближайшем пустыре для себя.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".