Полицейская собака вычислила любителя конопли в Самарской области

В Чапаевске 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Во время рейда около кладбища правоохранители заметили мужчину с пакетом в руках, а служебная собака показала, что в пакете находятся наркотики. У мужчины изъяли 160 г конопли.

Задержанный пояснил, что нарвал растение на ближайшем пустыре для себя.