Юный сызранец нарвал коноплю за домом и попал под уголовное преследование

В Сызрани правоохранители задержали 18-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На молодого человека пожаловались неравнодушные граждане. После этого к нему домой пришли полицейские и изъяли пакет со 118 г марихуаны. Задержанный пояснил, что нарвал коноплю на пустыре за домом и высушил для себя.
Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков в крупном размере").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".