Юный сызранец нарвал коноплю за домом и попал под уголовное преследование

В Сызрани правоохранители задержали 18-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На молодого человека пожаловались неравнодушные граждане. После этого к нему домой пришли полицейские и изъяли пакет со 118 г марихуаны. Задержанный пояснил, что нарвал коноплю на пустыре за домом и высушил для себя.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков в крупном размере").