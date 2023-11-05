В Сызранском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Сызранское" получили оперативную информацию о том, что ранее судимый за незаконный оборот оружия 58-летний житель одного из поселков причастен к незаконному хранению боеприпасов.
Полицейские задержали сельского жителя в районе карьера пос. Новая Крымза Сызранского района. При досмотре, в присутствии понятых, у мужчины в наплечной сумке обнаружен и изъят пакет с предметами, внешне похожими на боеприпасы.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятые предметы направили в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России "Сызранское". Согласно полученным результатам, мужчина носил при себе боеприпасы, а именно 24 патрона травматического действия калибра 5.6 мм.
Мужчина ранее приговором суда был условно осужден сроком на 1 год за аналогичное преступление. Он знал о том, что хранение оружия и боеприпасов к нему без специального разрешения запрещено, но все равно преступил закон.
Задержанный пояснил полицейским, что нашел боеприпасы много лет назад в лесу, хранил их дома без цели сбыта, а в день задержания хотел понадежнее перепрятать патроны.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".