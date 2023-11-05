В Сызранском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Сызранское" получили оперативную информацию о том, что ранее судимый за незаконный оборот оружия 58-летний житель одного из поселков причастен к незаконному хранению боеприпасов.

Полицейские задержали сельского жителя в районе карьера пос. Новая Крымза Сызранского района. При досмотре, в присутствии понятых, у мужчины в наплечной сумке обнаружен и изъят пакет с предметами, внешне похожими на боеприпасы.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятые предметы направили в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России "Сызранское". Согласно полученным результатам, мужчина носил при себе боеприпасы, а именно 24 патрона травматического действия калибра 5.6 мм.

Мужчина ранее приговором суда был условно осужден сроком на 1 год за аналогичное преступление. Он знал о том, что хранение оружия и боеприпасов к нему без специального разрешения запрещено, но все равно преступил закон.

Задержанный пояснил полицейским, что нашел боеприпасы много лет назад в лесу, хранил их дома без цели сбыта, а в день задержания хотел понадежнее перепрятать патроны.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".