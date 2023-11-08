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Экономика и бизнес

В Самаре выделили 190 млн рублей на ремонт трамвайных путей

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Трамвайно-троллейбусное управление" ищет подрядчика, который капитально отремонтирует трамвайные пути по ул. Ново-Садовойна участке от ул. Ново-Вокзальной до пр. Кирова.

Начальная цена контракта - 190,9 млн рублей, в качестве источника финансирования указаны собственные средства муниципального предприятия. Победитель торгов определится после 23 ноября.

"Начало работ — с момента подписания договора. Окончание работ — не позднее 30 июня 2024 года", - отмечается в документах закупки.

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