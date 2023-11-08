В Самаре выделили 190 млн рублей на ремонт трамвайных путей

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МП "Трамвайно-троллейбусное управление" ищет подрядчика, который капитально отремонтирует трамвайные пути по ул. Ново-Садовойна участке от ул. Ново-Вокзальной до пр. Кирова.