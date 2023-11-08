В Самаре выделили 190 млн рублей на ремонт трамвайных путей

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" ищет подрядчика, который капитально отремонтирует трамвайные пути по ул. Ново-Садовойна участке от ул. Ново-Вокзальной до пр. Кирова.
Начальная цена контракта - 190,9 млн рублей, в качестве источника финансирования указаны собственные средства муниципального предприятия. Победитель торгов определится после 23 ноября.
"Начало работ — с момента подписания договора. Окончание работ — не позднее 30 июня 2024 года", - отмечается в документах закупки.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах