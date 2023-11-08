В Самаре арестовали мигранта-нелегала, пытавшегося откупиться от полицейских

В Самаре в отношении 33-летнего гражданина одной из стран Средней Азии возбудили два уголовных дела — по факту использования подложного документа и по факту дачи взятки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Мигранта задержали сотрудники Самарского линейного отдела полиции на станции "Безымянка" во время операции "Нелегал".

При проверке документов полицейские обнаружили, что мужчина нарушил режим пребывания на территории России. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"). Также мужчина предъявил сотрудникам полиции бланк уведомления о прибытии, отрывная часть которого была поддельной. Выяснилось, что сведения о регистрации иностранца не соответствуют действительности.

Кроме того, задержанный попросил руководство Самарского ЛОП не составлять протокол и передал должностному лицу 10 тыс. рублей.

В итоге транспортные полицейские возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество") и по ч. 5 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). Подозреваемого отправили под стражу.

"За нарушение режима пребывания на территории РФ в отношении мужчины суд вынес решение о наложении административного штрафа 2,5 тыс. руб. с выдворением за пределы РФ и запретом въезда в Россию в течение длительного срока", — отметили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.