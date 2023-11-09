В Самаре мастера участка будут судить за смерть электрика

В Самаре отправили в суд уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.
13 июня 2023 г. из-за нарушений требований охраны труда во время ремонта электроподстанции на ул. Чапаевской сотрудника ударило током. От полученных травм 73-летний мужчина скончался.
По версии следствия, вина лежит на мастере участка, которая должна была следить за соблюдением требований охраны труда.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно