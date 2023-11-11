В Самаре рецидивист-"алиментщик" пойдет под суд за использование чужой банковской карты

В полицию в Самаре поступило сообщение от местной 18-летней жительницы о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств, за покупки, которые она не совершала.
Заявительница рассказала сотрудникам полиции, что возможно потеряла карту, когда доставала мобильный телефон из сумки. Увидев в банковском приложении остаток по счету 28 руб. вместо 3500 руб., девушка заблокировала банковскую карту и обратилась за помощью в полицию.
Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что банковской картой расплачивались в магазинах, расположенных в Советском районе города. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника.
Мужчина после задержания признался в содеянном и пояснил, что вечером обнаружил во дворе дома на ул. Пугачевской возле детской площадки банковскую карту. После он решил попробовать расплатиться ей в магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать покупки — алкоголь, продукты питания, сигареты.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому за неуплату алиментов 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно