В Самаре рецидивист-"алиментщик" пойдет под суд за использование чужой банковской карты

В полицию в Самаре поступило сообщение от местной 18-летней жительницы о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств, за покупки, которые она не совершала.

Заявительница рассказала сотрудникам полиции, что возможно потеряла карту, когда доставала мобильный телефон из сумки. Увидев в банковском приложении остаток по счету 28 руб. вместо 3500 руб., девушка заблокировала банковскую карту и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что банковской картой расплачивались в магазинах, расположенных в Советском районе города. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника.

Мужчина после задержания признался в содеянном и пояснил, что вечером обнаружил во дворе дома на ул. Пугачевской возле детской площадки банковскую карту. После он решил попробовать расплатиться ей в магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать покупки — алкоголь, продукты питания, сигареты.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому за неуплату алиментов 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.