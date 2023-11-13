Замначальника госпиталя подозревают в получении взятки за прохождение медкомиссии

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении замначальника госпиталя и еще одного мужчины. Им вменяют получение взятки и посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с мая по октябрь 2023 г. подозреваемая получила через посредника 100 тыс. рублей. За это она должна была обеспечить беспрепятственное прохождение военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования, а также выдать фиктивные листки освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности.
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.