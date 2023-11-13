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Преступления Происшествия

Замначальника госпиталя подозревают в получении взятки за прохождение медкомиссии

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении замначальника госпиталя и еще одного мужчины. Им вменяют получение взятки и посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, с мая по октябрь 2023 г. подозреваемая получила через посредника 100 тыс. рублей. За это она должна была обеспечить беспрепятственное прохождение военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования, а также выдать фиктивные листки освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

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