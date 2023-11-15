Жителя Самарской области поймали с мефедроном и гашишем

В Сергиевском районе Самарской области задержали 30-летнего безработного мужчину из Кинельского района с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полицейским сообщили, что житель области причастен к обороту наркотиков. Правоохранители устроили засаду и задержали подозреваемого, когда он делал "закладку" в гаражном массиве. В куртке у задержанного нашли свертки с 70 г пирролидиновалерофенона, мефедрона и гашиша.

На допросе мужчина сказал, что в интернете нашел работу курьера. В его обязанности входило: забрать вещество из тайника, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать местоположение "закладок". В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отправили его под стражу.