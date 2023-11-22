В Самаре поймали "похитителя Рождества"

Сотрудникам полиции пришлось выезжать в ТЦ "Аврора" по сообщению о краже сувенирной продукции. Посетить стражам порядка пришлось магазин подарков вечером 22 ноября.

Как рассказывали полицейским сотрудники магазина, мужчина в возрасте зачем-то похищал новогодние свечи, будильник и другую продукцию. Сам мужчина был пойман на месте и отрицал свою причастность к хищениям, несмотря на утверждения продавцов, что он попал на видео камер наблюдения.

Что собирался делать предполагаемый похититель с подарочной продукцией, пока осталось загадкой.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту Волга Ньюс сообщили, что ведется проверка.