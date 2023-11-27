ФСБ задержала в Самаре подозреваемую в пособничестве украинским спецслужбам

Сотрудники ФСБ РФ вычислили в Самаре женщину, которая, по версии следствия, склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. Об этом официально сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.
"В качестве аргументов женщина использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена"), — уточнили в ФСБ РФ.
Силовики сообщили, что сейчас продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Судя по появившемуся видео, женщину с татуировками на руках задержали на улице и уже допросили.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.