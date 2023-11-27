ФСБ задержала в Самаре подозреваемую в пособничестве украинским спецслужбам

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Сотрудники ФСБ РФ вычислили в Самаре женщину, которая, по версии следствия, склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. Об этом официально сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.