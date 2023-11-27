В Сызрани будут судить пенсионера коллекционировавшего и восстанавливавшего старинное оружие

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 76-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейским сообщили, что у пенсионера может быть незаконное оружие. Правоохранители пришли к нему домой и изъяли винтовку "Мосина" образца 1895 г., револьвер "Наган" 1895 г. и восемь патронов к нему, а также деталь охотничьего гладкоствольного оружия и около 150 г бездымного пороха.
Мужчина рассказал, что много лет коллекционирует оружие и все, что с ним связано. В разное время он покупал через интернет у незнакомых людей части оружия, собирал и ремонтировал некоторые образцы, а детали, которых не хватало, изготавливал сам, чтобы образец коллекции был максимально схож с оригинальным экземпляром.
Сызранец знал, что за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность и долгое время являлся добросовестным владельцем двух ружей, пока несколько лет назад не продал их.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.