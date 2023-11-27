В Сызрани будут судить пенсионера коллекционировавшего и восстанавливавшего старинное оружие

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 76-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейским сообщили, что у пенсионера может быть незаконное оружие. Правоохранители пришли к нему домой и изъяли винтовку "Мосина" образца 1895 г., револьвер "Наган" 1895 г. и восемь патронов к нему, а также деталь охотничьего гладкоствольного оружия и около 150 г бездымного пороха.

Мужчина рассказал, что много лет коллекционирует оружие и все, что с ним связано. В разное время он покупал через интернет у незнакомых людей части оружия, собирал и ремонтировал некоторые образцы, а детали, которых не хватало, изготавливал сам, чтобы образец коллекции был максимально схож с оригинальным экземпляром.

Сызранец знал, что за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность и долгое время являлся добросовестным владельцем двух ружей, пока несколько лет назад не продал их.