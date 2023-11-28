ФСБ нашла нарколабораторию в частном доме в Самарской области

Сотрудники двух управлений ФСБ — Оренбургской и Самарской областей — провели спецоперацию на территории 63 региона. Они "накрыли" нарколабораторию в частном доме в Борском районе.
На территории Борского района под нарколабораторию были переоборудованы помещения частного дома. Сотрудники ФСБ задержали двоих граждан России и изъяли 117 кг N –метилэфедрона, более 1,5 тыс. л наркосодержащей жидкости, а также оборудование для изготовления синтетического наркотика.
Правоохранители 63 региона возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Суд Самарского района заключил подозреваемых под стражу на период следствия — до 30 ноября. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.