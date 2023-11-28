ФСБ нашла нарколабораторию в частном доме в Самарской области

Сотрудники двух управлений ФСБ — Оренбургской и Самарской областей — провели спецоперацию на территории 63 региона. Они "накрыли" нарколабораторию в частном доме в Борском районе.

На территории Борского района под нарколабораторию были переоборудованы помещения частного дома. Сотрудники ФСБ задержали двоих граждан России и изъяли 117 кг N –метилэфедрона, более 1,5 тыс. л наркосодержащей жидкости, а также оборудование для изготовления синтетического наркотика.

Правоохранители 63 региона возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Суд Самарского района заключил подозреваемых под стражу на период следствия — до 30 ноября. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.