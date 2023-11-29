Сельчанин из Самарской области устроил дома наркопритон

В Волжском районе Самарской области безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о содержании наркопритона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее полицейским пожаловались на 52-летнего мужчину. Правоохранители пришли к нему домой на ул. Мира в пос. Журавли и нашли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовали для приготовления и употребления наркотиков. При этом у самого сельчанина также были признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался и получил штраф 4 тыс. рублей.

Владелец квартиры подтвердил, что разрешал знакомым собираться у него дома для употребления запрещенных веществ.