Сельчанин из Самарской области устроил дома наркопритон

В Волжском районе Самарской области безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о содержании наркопритона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее полицейским пожаловались на 52-летнего мужчину. Правоохранители пришли к нему домой на ул. Мира в пос. Журавли и нашли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовали для приготовления и употребления наркотиков. При этом у самого сельчанина также были признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался и получил штраф 4 тыс. рублей.
Владелец квартиры подтвердил, что разрешал знакомым собираться у него дома для употребления запрещенных веществ.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.