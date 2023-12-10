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Преступления Происшествия

В Жигулевске будут судить мужчину, подозреваемого в покушении на убийство

ЖИГУЛЕВСК. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске в суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия), ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, 11 июня 2023 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, из-за ранее возникшей ссоры выстрелил в 45-летнего местного жителя через лобовое стекло, из находившегося при себе переделанного гладкоствольного ружья, а затем совершил на мужчину наезд на автомобиле. Свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, из-за промаха при выстреле, а также активного сопротивления потерпевшего, который запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.

"В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — добавили в ведомстве.

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