Двоих мужчин и фармацевта из Самарской области будут судить за сбыт сильнодействующих веществ

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело троих жителей Самарской области, которых обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Двоих мужчин и женщину (48, 54 и 44 лет) задержали в январе 2023 года. У них изъяли 14 капсул и два флакон сильнодействующих веществ, запрещенных к свободной продаже в России. Дома и в автомобиле одного из подозреваемых нашли еще 4,5 кг "товара".
По версии следствия, один из участников группы привозил вещества из Москвы. Женщина работала в аптеке, там подыскивала покупателей на незаконный товар и сбывала его им вместе с сожителем. В уголовном деле пять эпизодов. По версии правоохранителей, сильнодействующие вещества сбывали в Тольятти, Промышленном районе Самары и Ставропольском районе области.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.