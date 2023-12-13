Двоих мужчин и фармацевта из Самарской области будут судить за сбыт сильнодействующих веществ

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело троих жителей Самарской области, которых обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Двоих мужчин и женщину (48, 54 и 44 лет) задержали в январе 2023 года. У них изъяли 14 капсул и два флакон сильнодействующих веществ, запрещенных к свободной продаже в России. Дома и в автомобиле одного из подозреваемых нашли еще 4,5 кг "товара".

По версии следствия, один из участников группы привозил вещества из Москвы. Женщина работала в аптеке, там подыскивала покупателей на незаконный товар и сбывала его им вместе с сожителем. В уголовном деле пять эпизодов. По версии правоохранителей, сильнодействующие вещества сбывали в Тольятти, Промышленном районе Самары и Ставропольском районе области.