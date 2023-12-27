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Преступления Происшествия

Таможенники из Самары задержали на границе с Казахстаном 19 тонн контрабандной свинины

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские таможенники остановили на границе грузовик с контрафактным мясом.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Не удалось вывезти через Оренбургскую область в Казахстан 19 тонн свинины с поддельным ветеринарным сертификатом. Общая рыночная стоимость товара составила более 4 млн рублей.

Выяснилось, что производитель мяса давно не занимается этой деятельностью и не оправлял товар. Помимо этого, нанесенное на туши клеймо также не принадлежит производителю. И, по данным Россельхознадзора, владельцу товара не выдавали ветеринарный сертификат.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере").

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