Таможенники из Самары задержали на границе с Казахстаном 19 тонн контрабандной свинины

Самарские таможенники остановили на границе грузовик с контрафактным мясом.
Не удалось вывезти через Оренбургскую область в Казахстан 19 тонн свинины с поддельным ветеринарным сертификатом. Общая рыночная стоимость товара составила более 4 млн рублей.
Выяснилось, что производитель мяса давно не занимается этой деятельностью и не оправлял товар. Помимо этого, нанесенное на туши клеймо также не принадлежит производителю. И, по данным Россельхознадзора, владельцу товара не выдавали ветеринарный сертификат.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.