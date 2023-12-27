Таможенники из Самары задержали на границе с Казахстаном 19 тонн контрабандной свинины

Самарские таможенники остановили на границе грузовик с контрафактным мясом.

Не удалось вывезти через Оренбургскую область в Казахстан 19 тонн свинины с поддельным ветеринарным сертификатом. Общая рыночная стоимость товара составила более 4 млн рублей.

Выяснилось, что производитель мяса давно не занимается этой деятельностью и не оправлял товар. Помимо этого, нанесенное на туши клеймо также не принадлежит производителю. И, по данным Россельхознадзора, владельцу товара не выдавали ветеринарный сертификат.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере").