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Преступления Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали самарца, подозреваемого в приготовлении теракта на железной дороге

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали самарца, которого подозревают в приготовлении к теракту. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По версии правоохранителей, мужчина является сторонником запрещенной в РФ организации "Легион "Свобода России" (ЛСР) и планировал совершить теракт на железной дороге.

15 ноября 2023 г. самарца задержали при содействии СОБР "Омега". У него дома изъяли бутылки с зажигательной смесью, технику и мобильные устройства, использовавшиеся для связи с представителями ЛСР и координации действий.

На опросе подозреваемый подтвердил причастность к запрещенной организации, а также то, что готовил теракт. Также он рассказал, как выбирал место для преступления.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ и отправили под стражу.

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