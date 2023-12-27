Сотрудники ФСБ задержали самарца, подозреваемого в приготовлении теракта на железной дороге

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали самарца, которого подозревают в приготовлении к теракту. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии правоохранителей, мужчина является сторонником запрещенной в РФ организации "Легион "Свобода России" (ЛСР) и планировал совершить теракт на железной дороге.
15 ноября 2023 г. самарца задержали при содействии СОБР "Омега". У него дома изъяли бутылки с зажигательной смесью, технику и мобильные устройства, использовавшиеся для связи с представителями ЛСР и координации действий.
На опросе подозреваемый подтвердил причастность к запрещенной организации, а также то, что готовил теракт. Также он рассказал, как выбирал место для преступления.
В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ и отправили под стражу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.