20 тыс. раков изъяли транспортные полицейские у нелегальных торговцев из Самарской области

Следственное управление Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело в отношении троих нелегальных торговцев раками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе самарской транспортной полиции.
По предварительной версии правоохранителей, 50-летний житель Пестравского района и проживающие в Большечерниговском районе 69-летний мужчина и его 37-летний сын планировали реализовать раков для дальнейшей перепродажи в Самарской области и Москве в новогодние праздники.
При задержании у мужчин изъяли 37 мешков, в которых было около 10 тыс. живых речных раков — более 420 кг на сумму более 600 тыс. рублей.
Дома у подозреваемых нашли еще около 400 кг раков в специальных бассейнах. Также у одного из мужчин обнаружили запрещенные орудия лова.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки").
Изъятых раков выпустили в естественную среду обитания.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.