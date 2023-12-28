16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
20 тыс. раков изъяли транспортные полицейские у нелегальных торговцев из Самарской области В Самарской области убили адвоката Дмитрия Калиниченко "Перекур был недолгий": в новой краже со склада из дела "Мистера Сидра" опять обвинили полицейского Сотрудники ФСБ задержали самарца, подозреваемого в приготовлении теракта на железной дороге Таможенники из Самары задержали на границе с Казахстаном 19 тонн контрабандной свинины

Преступления Происшествия

20 тыс. раков изъяли транспортные полицейские у нелегальных торговцев из Самарской области

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственное управление Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело в отношении троих нелегальных торговцев раками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе самарской транспортной полиции.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

По предварительной версии правоохранителей, 50-летний житель Пестравского района и проживающие в Большечерниговском районе 69-летний мужчина и его 37-летний сын планировали реализовать раков для дальнейшей перепродажи в Самарской области и Москве в новогодние праздники.

При задержании у мужчин изъяли 37 мешков, в которых было около 10 тыс. живых речных раков — более 420 кг на сумму более 600 тыс. рублей.

Дома у подозреваемых нашли еще около 400 кг раков в специальных бассейнах. Также у одного из мужчин обнаружили запрещенные орудия лова.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки").

Изъятых раков выпустили в естественную среду обитания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31