20 тыс. раков изъяли транспортные полицейские у нелегальных торговцев из Самарской области

Следственное управление Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело в отношении троих нелегальных торговцев раками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе самарской транспортной полиции.

По предварительной версии правоохранителей, 50-летний житель Пестравского района и проживающие в Большечерниговском районе 69-летний мужчина и его 37-летний сын планировали реализовать раков для дальнейшей перепродажи в Самарской области и Москве в новогодние праздники.

При задержании у мужчин изъяли 37 мешков, в которых было около 10 тыс. живых речных раков — более 420 кг на сумму более 600 тыс. рублей.

Дома у подозреваемых нашли еще около 400 кг раков в специальных бассейнах. Также у одного из мужчин обнаружили запрещенные орудия лова.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки").

Изъятых раков выпустили в естественную среду обитания.