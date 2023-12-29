Инвестиции в добрые дела

В 2023 году компания "Татнефть" и предприятие "Тольяттикаучук" вложили в социальную инфраструктуру Тольятти более ста миллионов рублей.

Как правило, крупные промышленные предприятия, подводя итоги года, измеряют успех своей работы в тоннах произведенной и отгруженной продукции, миллионах и миллиардах рублей прибыли. Рассказывают о полученных наградах, запущенных производствах, новых рынках сбыта и других сугубо экономических показателях. Одному из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Самарской области и всей России — заводу "Тольяттикаучук", входящему в Группу "Татнефть", несложно перечислить, сколько тысяч тонн каучука, изопрена или эфира выдали "на гора" производственные цеха. От грандиозности и масштабности производственных проектов порой и у знающих людей, и у обывателей дух захватывает. Однако в этом году "Тольяттикаучук" подведет итоги года, рассказав о своих добрых и очень важных для города и всей губернии делах.

Известно, что в 2023 году предприятие награждено за вклад в развитие Тольятти в конкурсе "Благотворитель года". Вручая награду генеральному директору ООО "Тольяттикаучук" Юрию Морозову, глава администрации Тольятти Николай Ренц отметил, что предприятие на протяжении многих лет является ярким примером ответственного отношения бизнеса к проблемам города и выверенной социальной политики. Только в уходящем году "Тольяттикаучук", входящий в структуру "Татнефти", вложил в тольяттинскую инфраструктуру более 100 миллионов рублей, оказав большую помощь в реализации 11 очень значимых для города проектов в таких сферах, как культура, здравоохранение, образование и спорт.

Есть что показать

В конце 2023 года, после полугодового перерыва, открыл свои двери для посетителей Художественный музей Тольятти. Благодаря гранту "Татнефти" учреждение культуры смогло впервые за почти три десятилетия провести масштабную реконструкцию помещений и оборудовать их современным музейным оборудованием. Работа проведена громадная: обновлены инженерные сети в здании, установлены новые окна, появилась новая система кондиционирования помещений. Да и сами выставочные залы преобразились — обновленный интерьер, новая мебель, современное освещение экспозиции.

Первых после ремонта гостей музей встречал выставкой "Коллекция и время. Точка отсчета". Директор Художественного музея Марина Баранова на открытии выставки поблагодарила за подарок городу и всем тольяттинцам давних партнеров музея — "Татнефть" и "Тольяттикачук". Однако преображение музея в 2023 году не закончилось. Как рассказал куратор социальных проектов компании "Татнефть" Дмитрий Шевелев, в следующем году музей планирует вновь подать заявку на получение гранта и, если проект успешно защитится, начнутся работы по обновлению фасада учреждения культуры.

Поможет растить чемпионов

В начале осени 2023 года при финансовой поддержке "Тольяттикаучука" в тольяттинском спортивном комплексе "Олимп" был открыт специальный тренировочный зал, где юные прыгуны будут на суше отрабатывать свое мастерство. Для этого помещение было оснащено особым оборудованием. Мягкие акробатические дорожки, батуты и тренажеры помогают ученикам тольяттинской школы олимпийского резерва, много лет базирующейся в "Олимпе", довести каждое движение спортсмена до автоматизма и идеального технического исполнения. Новое, не слепящее освещение и мощная вентиляция помещения позволяют тренироваться в комфорте и безопасности. После занятий спортсмены смогут расслабиться и привести себя в порядок в обновленных душевых и раздевалках.

Как рассказал директор СШОР № 10 "Олимп" Андрей Степанов, общая стоимость проекта составила более 25 млн рублей. Работы по созданию тренировочного комплекса шли с весны 2023 года.

Имя для нового спортобъекта выбирали сами воспитанники школы. После общего голосования комплекс решили назвать "Ласточка". Для спортсменов это слово прежде всего обозначает один из любимых прыжков в воду. А еще в Тольятти уже много лет существует детский спортивный турнир по прыжкам в воду — "Ласточки Жигулей". На эти соревнования приезжают дети со всей России. Отныне, благодаря помощи "Тольяттикаучука", поселившаяся в школе олимпийского резерва "Ласточка" поможет вырастить много новых чемпионов, а главное — сильных, смелых и здоровых граждан города.

Здоровье в приоритете

Второй год подряд "Тольяттикаучук" помогает городским больницам оснащать операционные блоки самым продвинутым медицинским оборудованием для проведения эндоскопических операций. В 2022 году совместными усилиями химиков и регионального Минздрава такое появилось в городской больнице № 2 имени Василия Баныкина. А в этом году комплекс высокотехнологического оборудования достался детской многопрофильной больнице Тольятти. Это медучреждение ежегодно принимает на лечение до 25 тысяч детей со всей Самарской области: из Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов.

По словам главного врача детской многопрофильной больницы Светланы Гаршиной, подарки от химиков позволяют проводить самые сложные операции, в том числе избавляя детишек от врожденных патологий. Теперь хирургическое вмешательство будет минимальным. А значит, маленькие пациенты будут испытывать меньше боли и восстанавливаться станут в несколько раз быстрее. К тому же после проведения эндоскопических операций случается гораздо меньше осложнений.

Учиться должно быть интересно

На "Тольяттикаучуке" давно поняли, что смену трудящимся на производстве каучука химикам надо готовить со школьной скамьи. Поэтому предприятие активно и планомерно сотрудничает с учебными заведениями города, включая колледжи и вузы, всеми возможными способами пробуждая у детей интерес к химии, физике и другим точным наукам.

К новому учебному году обновления произошли в пяти образовательных учреждениях Тольятти. В том числе новые кабинеты химии появились в школе № 3 и лицее № 51, а в школе № 10 открылся преобразившийся класс физики. В помещениях был проведен ремонт и установлена удобная ученическая мебель, появилось оборудование для проведения практических и лабораторных работ.

Теперь в современных кабинетах учителя могут подкреплять изучение новых тем полезными видеоматериалами, презентациями. В распоряжение педагогов поступили многофункциональные интерактивные доски с подключением к интернету, новейшее демонстрационное и лабораторное оборудование.

Кроме того, в 2023 году благодаря "Тольяттикаучук" четыреста детей с особенными возможностями здоровья стали чуть-чуть счастливее. Перед началом нового учебного года на территории тольяттинской школы № 26 была открыта инклюзивная спортивно-игровая площадка, созданная с учетом особенностей детей с проблемами здоровья. Таких детей в этом учебном заведении учится много.

Сотрудничество продолжается

"Татнефть" не собирается останавливаться на достигнутом. На рассмотрение Конкурса на получение грантов для реализации социально значимых проектов на 2024 год поступило 367 заявок из 15 районов Республики Татарстан и Тольятти на общую запрашиваемую сумму 1,7 млрд рублей. Конкурс проводился по 13 целевым программам четырех приоритетных направлений социальной деятельности: "Здравоохранение", "Образование", "Культура", "Развитие территорий и экология".

В итоге на 2024 год победителями третьего конкурса грантов "Татнефти" для муниципальных образований стали 170 общественно значимых инициатив, в том числе и ряд проектов из Тольятти (все победители будут объявлены в начале следующего года). Наиболее востребованными целевыми программами оказались проекты по ремонту и современному оснащению школьных классов, модернизации водоводов, озеленению территорий, благоустройству родников и созданию общественных пространств. Это значит, что и в следующем году химики помогут Тольятти стать лучше.

Юрий Морозов, генеральный директор предприятия "Тольяттикаучук" (входит в Группу "Татнефть"):

— "Татнефть" на протяжении всей своей истории не только добывает нефть, развивает нефтепереработку и нефтехимию. На территориях своей деятельности компания строит школы, детсады, больницы, заботится об экологии, благоустраивает улицы и дворы, поддерживает культуру и искусство. Это не просто благотворительность, это социальные инвестиции. Для "Татнефти" важно, чтобы люди чувствовали эффект, позитивные изменения. В основе всех добрых дел лежит принцип заботы о человеке труда, создание достойных условий для работы и комфортных условий для жизни.