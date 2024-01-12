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Преступления Происшествия

Гость Самары проснулся на улице в трусах и украл себе одежду

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские предъявили 23-летнему жителю Кировской области обвинение в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее кто-то ночью 11 августа 2023 г. проник в квартиру 41-летней самарчанки и выкрал одежду и мобильник. Потерпевшая рассказала, что живет на первом этаже и ночью в комнате было открыто окно.

На записях камер видеонаблюдения недалеко от места происшествия правоохранители увидели парня, который был одет в пропавшие джинсы и нес в руках украденную футболку. Оказалось, что он приехал в Самару на заработки и жил в гостинице в Железнодорожном районе. Задержали подозреваемого уже дома — в Кировской области.

Молодой человек признал вину. Он рассказал, что выпивал, потом проснулся ночью на улице в трусах и кофте. Проходя по ул. Пензенской, парень увидел открытое окно на первом этаже одного из домов и влез в него. Он заметил спящих людей, взял лежавшие рядом с кроватью мужские джинсы и футболку, а также телефон в другой комнате. Кроме того, подозреваемый прихватил и обувь из прихожей. По словам гостя Самары, мобильник и тапочки он потерял по дороге в гостиницу.

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