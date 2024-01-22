Сельчанина из Самарской области поймали с двумя мешками марихуаны

В Исаклинском районе Самарской области задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Неравнодушные граждане пожаловались правоохранителям на 49-летнего местного жителя. Полицейские осмотрели дом мужчины и нашли два пакета с более чем 1,5 кг марихуаны. Подозреваемый рассказал, что летом собрал дикорастущую коноплю, высушил и хранил для себя. Кроме того, в момент задержания он был нетрезв.
В итоге сельчанина оштрафовали за употребление наркотиков и возбудили в отношении него уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.