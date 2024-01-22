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Преступления Происшествия

Сельчанина из Самарской области поймали с двумя мешками марихуаны

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Исаклинском районе Самарской области задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Неравнодушные граждане пожаловались правоохранителям на 49-летнего местного жителя. Полицейские осмотрели дом мужчины и нашли два пакета с более чем 1,5 кг марихуаны. Подозреваемый рассказал, что летом собрал дикорастущую коноплю, высушил и хранил для себя. Кроме того, в момент задержания он был нетрезв.

В итоге сельчанина оштрафовали за употребление наркотиков и возбудили в отношении него уголовное дело.

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