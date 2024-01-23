Самарчанка решила порадовать мужа посылкой с наркотиками

В Самаре закончилось расследование уголовного дела о посылке с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

22-летнюю местную жительницу задержали в октябре 2023 г. с посылкой, в которой был 21 пакетик с 9 г марихуаны. Подозреваемая рассказала, что хотела сделать сюрприз мужу, употребляющему наркотики. Недалеко от дома она нашла куст дикорастущей конопли, оборвала его и высушила части растений. Получившееся девушка расфасовала по пакетикам, спрятала в пачки влажных салфеток и добавила корицу.

В отношении самарчанки возбудили уголовное дело о незаконной пересылке наркосодержащих растений. Сейчас это дело направили в Новокуйбышевский городской суд.