Самарчанка решила порадовать мужа посылкой с наркотиками

В Самаре закончилось расследование уголовного дела о посылке с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
22-летнюю местную жительницу задержали в октябре 2023 г. с посылкой, в которой был 21 пакетик с 9 г марихуаны. Подозреваемая рассказала, что хотела сделать сюрприз мужу, употребляющему наркотики. Недалеко от дома она нашла куст дикорастущей конопли, оборвала его и высушила части растений. Получившееся девушка расфасовала по пакетикам, спрятала в пачки влажных салфеток и добавила корицу.
В отношении самарчанки возбудили уголовное дело о незаконной пересылке наркосодержащих растений. Сейчас это дело направили в Новокуйбышевский городской суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.