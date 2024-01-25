В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти женщины и ребенка

ЧП произошло 23 января 2024 г. в жилом частном доме пос. Серноводск Сергиевского района. Там обнаружили тела 45-летней женщины и ее полуторагодовалой дочери.
По факту случившегося сотрудники Красноярского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек"). По предварительным данным СК, женщина и ребенок умерли от острого отравления окисью углерода из-за ненадлежащей работы газовой системы отопления частного дома.
Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. По предварительным неофициальным данным, члены семьи могли закрыть дымоход, потом включили конфорки и обогревали дом.
Также есть информация, что женщина была лишена родительских прав в отношении еще четырех детей. Ее сожитель, который остался жив, был лишен родительских прав в отношении своих двух детей.
Сейчас все детали случившегося уточняют следователи.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.