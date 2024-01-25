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Преступления Происшествия

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти женщины и ребенка

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло 23 января 2024 г. в жилом частном доме пос. Серноводск Сергиевского района. Там обнаружили тела 45-летней женщины и ее полуторагодовалой дочери.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По факту случившегося сотрудники Красноярского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек"). По предварительным данным СК, женщина и ребенок умерли от острого отравления окисью углерода из-за ненадлежащей работы газовой системы отопления частного дома.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. По предварительным неофициальным данным, члены семьи могли закрыть дымоход, потом включили конфорки и обогревали дом.

Также есть информация, что женщина была лишена родительских прав в отношении еще четырех детей. Ее сожитель, который остался жив, был лишен родительских прав в отношении своих двух детей.

Сейчас все детали случившегося уточняют следователи.

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