Средний размер взятки в Самарской области составил 227 тыс. рублей

В пятницу, 26 января, прошло расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Самарской области, на котором обсудили результаты работы ведомства за 2023 год.
Так, раскрываемость убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью составила 99%, а разбоев — 100%. Также повысилась раскрываемость грабежей, краж, поджогов и наркопреступлений.
Помимо этого, в 2023 г. правоохранители изъяли более 185 кг запрещенных веществ, перекрыли 10 каналов их поставок, ликвидировали три подпольные нарколаборатории.
А вот количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий выросло на 31%. 70% эпизодов сбыта наркотиков было совершено с использованием интернета, а мошенничеств — 80%, и почти каждая пятая кража. Проблемными остаются и дистанционные мошенничества. А самой незащищенной категорией являются люди пожилого возраста.
"Существует необходимость участия в профилактике всех органов власти, только совместными усилиями мы сможем оградить пожилых граждан от мошенников", — резюмировал начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.
Также руководитель главка отметил, что ведомство занимает принципиальную позицию в отношении мигрантов-нарушителей. Так, 2023 г. из РФ выдворили в три с половиной раза больше иностранцев — 3088 человек.
Кроме того, органы внутренних дел выявили более 2,5 тыс. экономических преступлений, из них 321 — против государственной власти, большинство из которых — взятки. Средний размер взятки составил 227 тыс. рублей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.