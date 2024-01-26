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Преступления Происшествия

Средний размер взятки в Самарской области составил 227 тыс. рублей

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 января, прошло расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Самарской области, на котором обсудили результаты работы ведомства за 2023 год.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Так, раскрываемость убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью составила 99%, а разбоев — 100%. Также повысилась раскрываемость грабежей, краж, поджогов и наркопреступлений.

Помимо этого, в 2023 г. правоохранители изъяли более 185 кг запрещенных веществ, перекрыли 10 каналов их поставок, ликвидировали три подпольные нарколаборатории.

А вот количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий выросло на 31%. 70% эпизодов сбыта наркотиков было совершено с использованием интернета, а мошенничеств — 80%, и почти каждая пятая кража. Проблемными остаются и дистанционные мошенничества. А самой незащищенной категорией являются люди пожилого возраста.

"Существует необходимость участия в профилактике всех органов власти, только совместными усилиями мы сможем оградить пожилых граждан от мошенников", — резюмировал начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Также руководитель главка отметил, что ведомство занимает принципиальную позицию в отношении мигрантов-нарушителей. Так, 2023 г. из РФ выдворили в три с половиной раза больше иностранцев — 3088 человек.

Кроме того, органы внутренних дел выявили более 2,5 тыс. экономических преступлений, из них 321 — против государственной власти, большинство из которых — взятки. Средний размер взятки составил 227 тыс. рублей.

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