Из-за истории с избиением паралимпийской чемпионки в Самаре возбудили уголовное дело

ГУ МВД России по Самарской области дало комментарий по поводу конфликта, получившего резонанс в интернете.

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что нетрезвый мужчина избил паралимпийскую чемпионку по дзюдо, которая пришла на помощь подруге, работающей в такси. Оттащили неадекватного мужчину от спортсменки очевидцы случившегося.

Региональное МВД сообщает, что в связи с инцидентом возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои") и ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества"). Личности всех участников конфликта установлены.