Из-за истории с избиением паралимпийской чемпионки в Самаре возбудили уголовное дело

ГУ МВД России по Самарской области дало комментарий по поводу конфликта, получившего резонанс в интернете.
Недавно в соцсетях появилась информация о том, что нетрезвый мужчина избил паралимпийскую чемпионку по дзюдо, которая пришла на помощь подруге, работающей в такси. Оттащили неадекватного мужчину от спортсменки очевидцы случившегося.
Региональное МВД сообщает, что в связи с инцидентом возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои") и ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества"). Личности всех участников конфликта установлены.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.