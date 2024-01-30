Сельчанин из Самарской области нарвал себе конопли на статью

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о приобретении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчину остановили в районе автовокзала в с. Кинель-Черкассы. При досмотре у него под курткой нашли пакет с 180 г марихуаны. Задержанный рассказал, что нарвал коноплю на окраине села для себя и не планировал сбывать.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.