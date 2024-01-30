Сельчанин из Самарской области нарвал себе конопли на статью

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о приобретении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчину остановили в районе автовокзала в с. Кинель-Черкассы. При досмотре у него под курткой нашли пакет с 180 г марихуаны. Задержанный рассказал, что нарвал коноплю на окраине села для себя и не планировал сбывать.