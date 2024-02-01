Организаторов нарколаборатории будут судить в Самарской области

Двух жителей Самарской области будут судить за незаконный оборот наркотиков и прекурсоров. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 36-летний судимый за грабеж житель Алексеевского района организовал в частном доме лабораторию по изготовлению наркотиков. Также к бизнесу присоединился 34-летний самарец, уже имевший судимости за наркопреступления и "отмывание" денег.
Весной 2023 г. мужчин задержали. У них изъяли более 2 кг мефедрона и канистры с прекурсорами общим весом 154 кг.
Уголовное дело направлено.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.