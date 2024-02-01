Организаторов нарколаборатории будут судить в Самарской области

Двух жителей Самарской области будут судить за незаконный оборот наркотиков и прекурсоров. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 36-летний судимый за грабеж житель Алексеевского района организовал в частном доме лабораторию по изготовлению наркотиков. Также к бизнесу присоединился 34-летний самарец, уже имевший судимости за наркопреступления и "отмывание" денег.

Весной 2023 г. мужчин задержали. У них изъяли более 2 кг мефедрона и канистры с прекурсорами общим весом 154 кг.

Уголовное дело направлено.