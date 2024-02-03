Нетрезвую жительницу Самарской области задержали с наркотиками

В Отрадном полицейские задержали 27-летнюю женщину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемую остановили на улице, а потом отправили в отдел полиции, потому что она не смогла внятно ответить на вопросы правоохранителей. Также у женщины заподозрили наркотическое опьянение, но она отказалась пройти медосвидетельствование. При досмотре у задержанной изъяли сверток и пластиковый бокс, в которых было 1,01 и 0,12 г N-метилэфедрона.
Подозреваемая, уже имевшая судимости за наркотики, призналась, что купила вещество через интернет для себя. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.