У жителя Сызрани нашли в шкафу наркотик

В Сызрани 50-летнего местного жителя задержали приобретение и хранение наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители пришли к мужчине домой и нашли у него в шкафу четыре свертка с 19 г героина. Задержанный рассказал, что купил наркотик через интернет для себя и не планировал сбывать.
В отношении него возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.