У жителя Сызрани нашли в шкафу наркотик

В Сызрани 50-летнего местного жителя задержали приобретение и хранение наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители пришли к мужчине домой и нашли у него в шкафу четыре свертка с 19 г героина. Задержанный рассказал, что купил наркотик через интернет для себя и не планировал сбывать.

В отношении него возбудили уголовное дело.