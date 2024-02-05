Самарские таможенники нашли покупателя иномарки, "сэкономившего" на ввозных платежах

Сотрудники Самарской таможни обнаружили незаконно ввезенный в РФ Toyota Crown Majesta.

По данным ведомства, житель Оренбурга приобрел машину в Абхазии и заплатил жительнице республики за то, чтобы она доставила автомобиль в Россию и оформила как временно ввезенный для личного пользования. Таким образом мужчина сэкономил на таможенных платежах более 2,6 млн рублей.

В итоге машину изъяли и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере").