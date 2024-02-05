Самарские таможенники нашли покупателя иномарки, "сэкономившего" на ввозных платежах

Сотрудники Самарской таможни обнаружили незаконно ввезенный в РФ Toyota Crown Majesta.
По данным ведомства, житель Оренбурга приобрел машину в Абхазии и заплатил жительнице республики за то, чтобы она доставила автомобиль в Россию и оформила как временно ввезенный для личного пользования. Таким образом мужчина сэкономил на таможенных платежах более 2,6 млн рублей.
В итоге машину изъяли и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.