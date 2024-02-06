В сызранском аквапарке утонула 37-летняя женщина

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В Сызрани возбудили уголовное дело из-за смерти женщины в аквапарке. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области