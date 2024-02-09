В Самаре возбудили уголовное дело на женщину, ввозившую в Россию 2,9 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело о контрабанде наличных в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

В аэропорту Курумоч остановили для контроля женщину, прилетевшую из ближнего зарубежья. У нее в ручной клади нашли 2,9 млн рублей.

При этом без декларирования ввезти в РФ можно до $10 тысяч.

Таможенники также сообщают, что с начала 2024 г. зафиксировали уже семь подобных случаев. "Анализ их причин показал, что не все пассажиры понимают механизм перемещения денег. Нужно сказать, что никаких пошлин и налогов при перемещении значительных сумм наличной валюты уплачивать не нужно. Порядок заключается в сообщении таможенному органу о наличии у пассажира таких сумм, путем заполнения пассажирской таможенной декларации. Это абсолютно бесплатная операция, которая по времени занимает не более пяти-семи минут. Кроме того, декларацию можно заполнить заблаговременно в электронном виде, воспользовавшись официальным сайтом ФТС России", - комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.