В Самаре возбудили уголовное дело на женщину, ввозившую в Россию 2,9 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело о контрабанде наличных в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.
В аэропорту Курумоч остановили для контроля женщину, прилетевшую из ближнего зарубежья. У нее в ручной клади нашли 2,9 млн рублей.
При этом без декларирования ввезти в РФ можно до $10 тысяч.
Таможенники также сообщают, что с начала 2024 г. зафиксировали уже семь подобных случаев. "Анализ их причин показал, что не все пассажиры понимают механизм перемещения денег. Нужно сказать, что никаких пошлин и налогов при перемещении значительных сумм наличной валюты уплачивать не нужно. Порядок заключается в сообщении таможенному органу о наличии у пассажира таких сумм, путем заполнения пассажирской таможенной декларации. Это абсолютно бесплатная операция, которая по времени занимает не более пяти-семи минут. Кроме того, декларацию можно заполнить заблаговременно в электронном виде, воспользовавшись официальным сайтом ФТС России", - комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..