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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело на женщину, ввозившую в Россию 2,9 млн рублей

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело о контрабанде наличных в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В аэропорту Курумоч остановили для контроля женщину, прилетевшую из ближнего зарубежья. У нее в ручной клади нашли 2,9 млн рублей.

При этом без декларирования ввезти в РФ можно до $10 тысяч.

Таможенники также сообщают, что с начала 2024 г. зафиксировали уже семь подобных случаев. "Анализ их причин показал, что не все пассажиры понимают механизм перемещения денег. Нужно сказать, что никаких пошлин и налогов при перемещении значительных сумм наличной валюты уплачивать не нужно. Порядок заключается в сообщении таможенному органу о наличии у пассажира таких сумм, путем заполнения пассажирской таможенной декларации. Это абсолютно бесплатная операция, которая по времени занимает не более пяти-семи минут. Кроме того, декларацию можно заполнить заблаговременно в электронном виде, воспользовавшись официальным сайтом ФТС России", - комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.

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