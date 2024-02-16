В Борском районе безработный мужчина пойдет под суд за кражу овечек

С августа по октябрь 2023 г. в полицию Борского района стали поступать заявления о пропаже мелкого рогатого скота. Всего было зафиксировано восемь случаев и по ним заведены уголовные дела по ч.2. ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Полицейские установили марку автомобиля, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник, а также возможные места его пребывания. Виновником оказался 37-летний житель Волжского района.

Мужчина во время опроса признал свою вину в краже скота и пояснил, что приехал в Самарскую область в 2021 году на заработки. Искать работу ему помогал родственник, который на тот момент уже проживал на территории Самарской области, и подсказал, что можно украсть у жителей села рогатый скот для дальнейшей перепродажи.

Расследование уголовных дел, объединенных в одно производство, завершено, и вместе с обвинительным заключением направлено в Богатовский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.