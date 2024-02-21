Двух самарцев обвиняют в организации вебкам-трансляций

В Октябрьский районный суд Самары направят уголовное дело двух мужчин, обвиняемых в изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 27-летний студент и его сообщник арендовали квартиры и искали в социальных сетях девушек, которым за высокое вознаграждение предлагали участвовать в вебкаме. Они проводили в интернет-сервисах трансляции с порнографическим контентом.

При обысках в арендуемых помещениях изъяли оборудование для онлайн-трансляций, компьютеры, телефоны, электронные носители информации, а также товары интимного характера.