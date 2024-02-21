Двух самарцев обвиняют в организации вебкам-трансляций

В Октябрьский районный суд Самары направят уголовное дело двух мужчин, обвиняемых в изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 27-летний студент и его сообщник арендовали квартиры и искали в социальных сетях девушек, которым за высокое вознаграждение предлагали участвовать в вебкаме. Они проводили в интернет-сервисах трансляции с порнографическим контентом.
При обысках в арендуемых помещениях изъяли оборудование для онлайн-трансляций, компьютеры, телефоны, электронные носители информации, а также товары интимного характера.
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..