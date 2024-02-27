Жителя Московской области задержали в Самаре с крупной партией мефедрона

В Самаре отправили под стражу 26-летнего жителя Московской области, которого задержали с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Уже судимого за оборот запрещенных веществ мужчину остановили около дома на ул. Тухачевского. У него в рюкзаке нашли четыре свертка с 3 кг мефедрона.
В отношении гостя города возбудили уголовное дело.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..