Жителя Московской области задержали в Самаре с крупной партией мефедрона

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В Самаре отправили под стражу 26-летнего жителя Московской области, которого задержали с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области