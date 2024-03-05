Сельчанин из Самарской области напрасно хранил дома патроны в качестве сувенира

В Кинель-Черкасском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя за хранение боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В январе 2024 г. полицейским сообщили, что мужчина хранит патроны. И правоохранители действительно нашли у него дома пакет с восемью патронами. Подозреваемый рассказал, что в октябре 2017 г. возле сухого дерева нашел пакет с шестью малокалиберными патронами и двумя патронами калибра 9 мм и решил оставить их себе как сувенир.

Уголовное дело возбудили по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов").