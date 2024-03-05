Сельчанин из Самарской области напрасно хранил дома патроны в качестве сувенира

В Кинель-Черкасском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя за хранение боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В январе 2024 г. полицейским сообщили, что мужчина хранит патроны. И правоохранители действительно нашли у него дома пакет с восемью патронами. Подозреваемый рассказал, что в октябре 2017 г. возле сухого дерева нашел пакет с шестью малокалиберными патронами и двумя патронами калибра 9 мм и решил оставить их себе как сувенир.
Уголовное дело возбудили по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов").
Последние комментарии
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..