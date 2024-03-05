Тольяттинка выдумала нападение на улице, чтобы выгородить избившего ее приятеля

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело о ложном доносе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В ноябре 2023 г. 55-летняя местная жительница сообщила в полицию, что на нее напали на Цветном бульваре. Якобы незнакомец требовал у нее деньги, драгоценности и телефон, а потом избил. При этом медики зафиксировали у нее травму носа, трещину челюсти, кровоподтеки и рассечение брови. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Однако во время расследования выяснилось, что никто не нападал на улице на тольяттинку, а травмы она получила совсем при других обстоятельствах.
На самом деле ее избил знакомый, с которым женщина выпивала. Потом он выгнал пострадавшую из квартиры. Обратившись в больницу, женщина не стала рассказывать правду, чтобы не привлекать обидчика к уголовной ответственности.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..