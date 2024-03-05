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Преступления Происшествия

Тольяттинка выдумала нападение на улице, чтобы выгородить избившего ее приятеля

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело о ложном доносе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В ноябре 2023 г. 55-летняя местная жительница сообщила в полицию, что на нее напали на Цветном бульваре. Якобы незнакомец требовал у нее деньги, драгоценности и телефон, а потом избил. При этом медики зафиксировали у нее травму носа, трещину челюсти, кровоподтеки и рассечение брови. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Однако во время расследования выяснилось, что никто не нападал на улице на тольяттинку, а травмы она получила совсем при других обстоятельствах.

На самом деле ее избил знакомый, с которым женщина выпивала. Потом он выгнал пострадавшую из квартиры. Обратившись в больницу, женщина не стала рассказывать правду, чтобы не привлекать обидчика к уголовной ответственности.

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