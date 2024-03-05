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В отношении самарца, недовольного крематорием, возбудили дело

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") после распространения видео в соцсетях о работе крематория для животных. По версии следствия, кое-кто из недовольных работой учреждения под названием "Память" жителей мог еще и кое-что испортить.

История началась с того, что в телеграм-каналах стали распространять видео от лица жителей Куйбышевского района Самары с рассказом, что в 50 м от домов работает крематорий для животных.

"Гаражный проезд, дом 5. Крематорий. Нормально? Ожидаем полицию", — сообщал голос за кадром. На видео в этот момент наблюдался дым из трубы.

Дальше на ситуацию отреагировали сотрудники Следственного комитета. "Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Самаре. В СМИ сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Самаре в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов "Память". Учреждение располагается в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок, отчего местные жители жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело", — говорилось в официальном сообщении ведомства.

5 марта стало известно, что один из местных жителей стал фигурантом уголовного дела из-за порчи имущества крематория. Якобы мужчина мог проникнуть на территорию и повредить установку для термической утилизации биологических отходов. Ущерб предварительно оценивают в несколько сотен тысяч рублей.

"Возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

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