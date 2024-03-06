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Преступления Происшествия

Самарские таможенники не дали вывезти из страны 20 тонн топлива

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни остановили вывоз из страны 20 тонн топлива.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

На пункте пропуска "Сагарчин" остановили фуру, которая везла в Казахстан 20 тонн смазочных масел: четыре бочки и 4404 жестяные канистры с моторным маслом, а также 1200 жестяных канистр с трансмиссионным маслом. Общая стоимость товара превышает 12 млн рублей. При этом декларацию таможенникам не подавали.

В отношении фирмы-отправителя возбудили административное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов").

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