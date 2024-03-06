Самарские таможенники не дали вывезти из страны 20 тонн топлива

Сотрудники Самарской таможни остановили вывоз из страны 20 тонн топлива.
На пункте пропуска "Сагарчин" остановили фуру, которая везла в Казахстан 20 тонн смазочных масел: четыре бочки и 4404 жестяные канистры с моторным маслом, а также 1200 жестяных канистр с трансмиссионным маслом. Общая стоимость товара превышает 12 млн рублей. При этом декларацию таможенникам не подавали.
В отношении фирмы-отправителя возбудили административное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов").
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..