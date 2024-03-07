Авито запускает свою сеть доставки и собственное ПО для владельцев пунктов выдачи заказов

Авито после успешного пилотного проекта запустит Avito Branded Delivery: новая опция позволит пунктам выдачи заказов подключаться к Авито Доставке напрямую и сотрудничать с платформой для приема и выдачи отправлений. Число таких точек должно составить 1500 до конца этого года. Пересылка товара при этом будет осуществляться логистическими партнерами, которые будут соответствовать требованиям платформы.

Авито Доставка позволяет пользователям покупать и продавать товары, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов. Так, в прошлом году1 количество заказов удвоилось, а число объявлений с подключенной доставкой выросло в полтора раза и превысило 93 млн. Товары доставляются в более чем 54 тысячи пунктов выдачи заказов по всей России - широкое покрытие обеспечивает сотрудничество с крупнейшими логистическими компаниями страны (Почта России, СДЭК, BoxBerry, DPD, 5post, Яндекс Доставка, Exmail и др.).

И если раньше пункты выдачи заказов могли подключаться к сети Авито Доставки только через логистического партнера - владельца сети, его технические решения и юридическое оформление, теперь они смогут это делать напрямую. Пилот был запущен в начале октября и протестирован в 100 пунктах выдачи заказов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Что это значит для владельцев пунктов выдачи заказов

Владельцы мультибрендовых пунктов выдачи заказов смогут бесплатно напрямую подключаться к сети Авито Доставки, а также открывать монобрендовые пункты Авито, работая с платформой по прямому договору. На данный момент компания ведет подготовку к запуску в апреле 2024 года личного кабинета и программного обеспечения, разработанного для владельцев и сотрудников ПВЗ специально в рамках Avito Branded Delivery. В нем можно будет вести все необходимые операции по приему и выдаче отправлений, а также взаимодействовать с разными службами доставки. В дальнейшем, до конца 2024 года появится возможность отслеживать доходность, вести финансовую отчетность и получать бизнес-аналитику.

Доставку между пунктами будут осуществлять логистические провайдеры, наиболее полно отвечающие требованиям Авито к срокам, качеству работы и тарифам. Первым из подключенных станет компания "Logsis", в дальнейшем пул партнеров будет расширяться. Авито будет отслеживать и контролировать качество доставки.

Что это значит для пользователей Авито

У покупателей и продавцов добавится еще одна опция для выбора внутри Авито Доставки и появится больше пунктов приема и выдачи заказов в шаговой доступности. Пользователи Авито при оформлении доставки увидят на карте эти точки как "Авито", вместе с точками других служб доставки (Почта России, BoxBerry, Exmail и т.д.).

Если покупатель выберет доставку в ПВЗ, обозначенный как "Авито", то у продавца появится сообщение, что заказ оформлен и его нужно сдать в один из пунктов сети в своем городе. Список доступных пунктов будет доступен в приложении, как и всегда при оформлении через Авито Доставку. О каждом пункте можно уточнить подробности: часы и работы и описание проезда. Кросс-доставки между пунктами выдачи разных служб (например, сдать в пункте "Авито", а получить в отделении "Почты России") на первых этапах развития проекта не запланировано.

Сергей Пустыльник, директор по логистике в Авито:

"Сегодня мы наблюдаем быстрорастущий запрос со стороны представителей малого и среднего бизнеса - владельцев пунктов выдачи заказов на прямое подключение к сети Авито Доставки. Это может быть как мультибрендовая точка, сотрудничающая с разными маркетплейсами, так и работающий только эксклюзивно с Авито Доставкой пункт выдачи. Развитию таких пространств мы будем уделять особое внимание. В течение всего прошлого года мы проводили встречи с владельцами ПВЗ, чтобы определить их ключевые потребности, специфику бизнес-процессов и использовать эту информацию в разработке собственного решения Авито для ПВЗ. В 2024 году мы планируем довести число пунктов выдачи, напрямую подключенных к Авито Доставке, до 1500 и провести через них почти 2,5 млн заказов!"

Сроки реализации проекта

Подключение и появление в сети новых ПВЗ начнется во втором квартале 2024, лендинг для партнеров, на котором будут размещены детали (как присоединиться к проекту), и договор оферты будут опубликованы на сайте Авито.

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